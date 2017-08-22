Суд арестовал подозреваемых в угоне полицейского автомобиля

Копірайт зображення npu.gov.ua Image caption Кадры с места задержания подозреваемых

Суд арестовал трех человек, которых подозревают в угоне полицейского авто. Им назначили залог - 250 тысяч грн каждому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Полиция задержала преступную группу из пяти угонщиков автомобилей 20 августа.

Угнанный 18 августа полицейский автомобиль прятали в жилом кооперативе на территории Обуховского района Киевской области. Номера на нем поменяли и пытались перегнать его в другой регион. В это время их и задержали оперативники полиции.

Во время преследования скорость движения местами составляла 210 км/ч. Полицейским пришлось перекрывать дорогу грузовиками.

У задержанных изъяли поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, правоохранительных органов и устройства для сканирования и разблокирования автосигнализаций.

В полиции не уточнили, чей именно служебный автомобиль угнали. Однако ряд СМИ сообщил, что это - служебная машина заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича.