Донбасс: двое гражданских подорвались на мине

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Два человека подорвались на мине, пока ждали автобус вблизи Березового. Об этом в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В результате взрыва они получили рваные раны головы, спины и ног. Их доставили в больницу в Волновахе. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Инцидент произошел в 9:40 утра в серой зоне вблизи Березового.

51-летний мужчина и 62-летняя женщина вошли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины".

В 2016 году в Украине зарегистрировали 37 случаев взрыва мин со 101 жертвой.