Донбасс: двое гражданских подорвались на мине
Два человека подорвались на мине, пока ждали автобус вблизи Березового. Об этом в Facebook написал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
- Украина - одна из "лидеров" по количеству жертв мин
- Комикс против мин: как детей учат обходить растяжки
- Как находят и обезвреживают мины
В результате взрыва они получили рваные раны головы, спины и ног. Их доставили в больницу в Волновахе. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Инцидент произошел в 9:40 утра в серой зоне вблизи Березового.
51-летний мужчина и 62-летняя женщина вошли в лесополосу, несмотря на установленные там таблички "Мины".
В 2016 году в Украине зарегистрировали 37 случаев взрыва мин со 101 жертвой.