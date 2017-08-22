Закупка лекарств через международные организации на 40% дешевле - Счетная палата

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Закупка лекарств через международные организации более экономически целесообразна, чем через министерство здравоохранения, говорится в отчете Счетной палаты, который приводят в Минздраве.

В сообщении отмечается, что международные организации сэкономили до 40% выделенных из бюджета денег на лекарства - некоторые препараты они закупали в 26 раз дешевле, чем это делало министерство до 2015 года.

"Сэкономленные средства направляются на дополнительную закупку лекарств", - добавили в Минздраве.

"Несмотря на сопротивление фармацевтических дельцов, которые годами зарабатывали на закупках лекарств для украинцев, мы движемся в правильном направлении, а украинцы получают больше качественных лекарств", - прокомментировала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, доктор Ульяна Супрун.

Закупать лекарства через международные организации, в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents, начали в 2015 году. В правительстве утверждают, что таким образом они борются с коррупцией.

Оппоненты такого подхода говорят, что в итоге лекарства начали поступать к пациентам со значительными задержками. В Минздраве в ответ заявляли, что лекарства на складах задерживали поставщики, и схема постоянно совершенствуется.

В 2016 году депутаты и общественные активисты утверждали, что реформу закупки лекарств, которая за один год сэкономила бюджету почти 800 млн гривен, пытаются сорвать.

Весной этого года Ульяна Супрун сказала, что закупки лекарств через международные организации - это самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении.

Новая система учета

В то же время Счетная палата предоставила ряд замечаний по внутренним процессам и процедурам, над которыми сейчас работает команда Минздрава.

"Одной из самых больших проблем закупочного процесса на сегодня является несовершенный учет остатков лекарств, а также расчет потребностей в регионах", - рассказали в министерстве.

"Больницы не вовремя информируют Минздрав о наличии лекарств и сроках их годности, что мешает вовремя перераспределить имеющиеся лекарства из регионов, где они есть, в регионы, где они закончились. Таким образом удалось бы избежать ситуации, когда в некоторых регионах больницы "списывают" неиспользованные лекарства", - добавили там.

Чтобы устранить указанные недостатки, осенью Минздрав обещает запустить электронную систему учета лекарств в регионах.