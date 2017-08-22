Порошенко открыл телебашню, которая будет передавать сигнал в Луганск

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Президент Петр Порошенко открыл передающую станцию, которая обеспечит вещание украинских телеканалов и радио не только на подконтрольную Украине, но и на неподконтрольные территории. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"И жители Луганска наконец смогут услышать украинское радио и увидеть украинское телевидение", - подчеркнул Петр Порошенко.

Министр информационной политики Юрий Стець уточнил, что 134-метровая конструкция является третьей башней, построенной за два последних года для развития речи в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Телерадиовышка будет транслировать сигнал 12 украинских телевизионных каналов и четырех радиостанций.