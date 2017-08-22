В СИЗО, где пытали заключенных, нашли портрет Дзержинского

Копірайт зображення Лариса Сарган Image caption Скриншот видео с камер наблюдения СИЗО

Прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО после жестокого убийства арестантом работницы учреждения. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Во время отработки информации о возможных репрессиях, которые прошли после резонансного убийства, прокуратура выявила факты бесчеловечного обращения с задержанными и начала расследование по факту превышения служебных полномочий", - написала Сарган в Facebook.

Во время дальнейшего следствия выяснили, что работники СИЗО жестоко обращались с арестантами. Поэтому прокуратура переквалифицировала дело на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

17 августа в Одесском СИЗО заключенный убил и расчленил сотрудницу изолятора.

В убийстве подозревают 39-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) УК.

По факту убийства сотрудницы СИЗО возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство", а другое дело открыли по факту служебной халатности.

На время расследования от должности отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.

Тюремные преференции

Пресс-секретарь генпрокурора говорит, что работники Одесского СИЗО избирательно относились к некоторым заключенным, предоставляли им преференции.

"Да, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведение порядков" проводились не во всех камерах и даже не во всех корпусах. В некоторые места содержания заключенных вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований. Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, говорит о проведении обысков и необходимых мерах во всех камерах", - написала Сарган.

В связи с этим начали расследование по факту служебного подлога, добавила она.

Копірайт зображення Лариса Сарган

Также Лариса Сарган заявила, что на стенах пенитенциарного учреждения следователи обнаружили портрет Феликса Дзержинского.

"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (распространение представителем власти коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)", - написала пресс-секретарь Юрия Луценко.

Прокуратура Одесской области неоднократно отмечала нарушение условий содержания осужденных и нарушения их базовых конституционных прав.

Только за 2017 год прокуратура зафиксировала 30 нарушений закона в Одесском и Измаильском СИЗО.