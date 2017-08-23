Смерть на субмарине: изуродованное тело принадлежит пропавшей журналистке

Копірайт зображення TOM WALL Image caption Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус"

Изуродованное тело, найденное на побережье близ Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Об этом сообщает полиция Дании.

Женское туловище без головы и конечностей несколько дней назад нашел велосипедист на побережье. Тело изуродовали умышленно, заявила местная полиция.

Последний раз Валль - 30-летнюю шведку, которая писала для различных известных изданий, - видели на подводной лодке датского изобретателя Петера Мадсена вечером 10 августа.

Мадсену ранее предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Копірайт зображення AFP Image caption Водолазы исследуют море

Сначала он сказал полицейским, что высадил Валль на одном из островов близ Копенгагена, но потом изменил показания и заявил, что журналистка погибла в результате несчастного случая, после чего он "похоронил ее в море".

Водолазы продолжают исследовать море вокруг места, где было найдено тело. Сообщение о том, что там видели другие части тела, не подтвердились.

Ким Валль жила в Нью-Йорке и Пекине; она была журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.

Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус". Построенная в 2008 году субмарина считалась тогда крупнейшей частной подводной лодкой в ​​мире.

Мадсен собрал деньги на его строительство с помощью краудфандинга.

Копірайт зображення RITZAU FOTO Image caption Ким Валль последний раз видели на лодке Мадсена

Предполагалось, что поездка Валль и Мадсена будет короткой. Когда она не вернулась на следующее утро, партнер Валль сообщил о ее исчезновении.

До сих пор остается много вопросов к обстоятельствам, при которых затонул "Наутилус".

Копірайт зображення EPA Image caption Полиция проверяет субмарину

Сразу после задержания Мадсен говорил, что небольшая проблема в балластном отсеке привела к крупной аварии. Субмарина затонула быстро, говорил он, и ничего нельзя было сделать.

Впоследствии датская полиция заявила, что подводную лодку затопили умышленно. В полиции не уточнили при этом, как они пришли к такому выводу.

Петер Мадсен настаивает, что он невиновен.