Четверо военных ранены - штаб АТО

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За минувшие сутки четверо украинских военных в АТО получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Один был ранен в районе Авдеевки, двое других - в результате обстрелов в районе Новоалександровки и Крымского.

Боевики совершили 28 обстрелов, активизировали использование тяжелого вооружения.

В частности, на приморском направлении дважды били из артиллерии калибра 122 миллиметра по опорным пунктам на подступах к Талаковке и Водяному.

А около 20:00 выпустили не менее шести снарядов калибра 152 миллиметра возле поселка Водяное, отмечают в штабе АТО.

Кроме того, в конце суток под минометный огонь дважды попали опорные пункты около Гнутова, а из гранатометов стреляли по окрестностям Павлополя.

Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцева и шахты Бутовка, говорится в сообщении.

На донецком направлении напряженная ситуация сохраняется в Авдеевской промзоне. Здесь с 19:00 и почти до полуночи боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ украинские военные накрывали боевиков плотным огнем.

На луганском направлении боевики из минометов и гранатометов стреляли по опорным пунктам в окрестностях Новоалександровки и Крымского.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.