Трамп пригрозил разогнать правительство из-за стены с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить работу правительства, если это потребуется, чтобы построить стену на границе с Мексикой.

Трамп выступил перед своими сторонниками в Фениксе, штат Аризона.

Он обвинил демократов в том, что они рискуют безопасностью американцев, когда выступают против стены на границе с Мексикой. Трамп назвал позицию демократов "обструкционистской".

Президент США ссылается на сотрудников миграционной службы, которые заявили, что приостановка потока нелегальных мигрантов является жизненно важной.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Митингующие критиковали Трампа за его позицию относительно событий в Шарлоттсвилле

Говоря о Северной Корее, президент США выразил надежду, что напряжение, возникшее из-за ядерных испытаний Пхеньяна и его ядерной программы, спадет.

О лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне он сказал так: "Я уважаю тот факт, что он начинает уважать нас".

Пока сторонники приветствовали Трампа внутри конференц-зала, снаружи продолжались антитрамповские протесты. Состоялось несколько столкновений между митингующими и полицией, которая применила слезоточивый газ.

Копірайт зображення Reuters Image caption Сторонники Трампа приветствовали его

Президент США начал и закончил свою речь призывом к американцам объединиться, но быстро перешел к обвинениям в адрес врагов.

Он обвинил СМИ в том, что те неправильно интерпретировали его слова о насилии в Шарлоттсвилле, а также "нечестных людей в медиа" и "фейковые СМИ" в том, что они пытаются "забрать нашу история и наследство", потому что они "не любят нашу страну".