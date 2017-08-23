Трамп пригрозил разогнать правительство из-за стены с Мексикой
Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить работу правительства, если это потребуется, чтобы построить стену на границе с Мексикой.
Трамп выступил перед своими сторонниками в Фениксе, штат Аризона.
Он обвинил демократов в том, что они рискуют безопасностью американцев, когда выступают против стены на границе с Мексикой. Трамп назвал позицию демократов "обструкционистской".
Президент США ссылается на сотрудников миграционной службы, которые заявили, что приостановка потока нелегальных мигрантов является жизненно важной.
Говоря о Северной Корее, президент США выразил надежду, что напряжение, возникшее из-за ядерных испытаний Пхеньяна и его ядерной программы, спадет.
О лидере Северной Кореи Ким Чен Ыне он сказал так: "Я уважаю тот факт, что он начинает уважать нас".
Пока сторонники приветствовали Трампа внутри конференц-зала, снаружи продолжались антитрамповские протесты. Состоялось несколько столкновений между митингующими и полицией, которая применила слезоточивый газ.
Президент США начал и закончил свою речь призывом к американцам объединиться, но быстро перешел к обвинениям в адрес врагов.
Он обвинил СМИ в том, что те неправильно интерпретировали его слова о насилии в Шарлоттсвилле, а также "нечестных людей в медиа" и "фейковые СМИ" в том, что они пытаются "забрать нашу история и наследство", потому что они "не любят нашу страну".