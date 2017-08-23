Бизнесмена Дыминского вызвали на допрос после ДТП

Копірайт зображення lv.npu.gov.ua Image caption Місце аварії за участі авто Димінського

В четверг, 23 августа, бизнесмена Петра Дыминского вызвали на допрос во Львове, сообщает полиция.

"Вызвали для проведения следственных действий в помещение служебного кабинета следователя отдела расследования ДТП", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Однако в сообщении не говорится, по какому поводу будет допрос.

18 августа около села Ямельня Львовской области произошло ДТП с участием машины Петра Дыминского.

Его автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем Opel Astra, в результате чего погибла водитель Opel, 31-летняя Наталья Трила.

В полиции заявляли, что за рулем Mercedes был "43-летний львовянин", представившийся охранником Дыминского.

Родственник погибшей Степан Мацевко, который сообщил о трагедии, утверждает, что за рулем Mercedes был сам Дыминский, но после ДТП он пересел в сопровождавший его автомобиль и уехал с места аварии.

21 августа суд арестовал водителя Mercedes на два месяца без возможности внесения залога.

Накануне депутат фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский вылетел из Львова в Женеву.

"Предупреждаю Петра Дыминского, что если вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизы пробу вашей ДНК, это может служить косвенным доказательством того, что за рулем Mercedes был совсем не ваш 43-летний охранник. А это могли быть вы или другой близкий вам человек. Кто на самом деле был за рулем ..., следствие установит, при любых обстоятельствах. И никакие деньги, никакие связи не помогут настоящему виновнику смерти Натальи Трилы избежать предусмотренной законом ответственности", - заявил советник главы МВД.

Петр Дыминский является почетным президентом ФК "Карпаты", совладельцем телеканала ЗИК, был народным депутат IV созыва.