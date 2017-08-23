Мужчины в Голливуде зарабатывают почти втрое больше женщин - Forbes

Копірайт зображення Reuters/Getty Images Image caption Марк Уолберг, Эмма Стоун, Дуэйн Джонсон, Дженнифер Анистон

Новые подсчеты заработков звезд киноиндустрии проливают свет на разницу в оплате труда по гендерному признаку.

Как подсчитал журнал Forbes, десять самых высокооплачиваемых актеров-мужчин за прошлый год суммарно заработали 488,5 млн долларов.

И это почти втрое больше, чем первая десятка актрис, чей суммарный заработок составил 172,5 млн долларов.

Марк Уолберг, сыгравший главную роль в продолжении фантастической эпопеи "Трансформеры", возглавил рейтинг с 68-ю миллионами. А Эмма Стоун - звезда чрезвычайно успешного в прокате фильма "Ла-Ла Ленд" - стала первой среди женщин, имея лишь 26 млн.

Больше Эммы Стоун в период с июня 2016-го по июнь 2017 года получили еще 13 мужчин, включая Дуэйна "Скалу" Джонсона, Джеки Чана и ее партнера по "Ла-Ла Ленду" Райана Гослинга, пишет Forbes.

Актриса недавно заявила, что некоторые мужчины, которые вместе с ней снимаются в фильмах, снижали свои гонорары, чтобы "сравняться с ней".

Среди других актрис, которые говорили о неравенстве оплаты труда мужчин и женщин в киноиндустрии, были Натали Портман и Дженнифер Лоуренс.

Актеры с самыми высокими гонорарами (миллионы долларов):

Марк Уолберг - 68 Дуэйн "Скала" Джонсон- 65 Вин Дизель - 54,5 Адам Сэндлер - 50,5 Джеки Чан - 49 Роберт Дауни-младший - 48 Том Круз - 43 Шаг Рух Хан - 38 Салман Хан - 37 Акшай Кумар - 35,5

Копірайт зображення Getty Images Image caption Звезда "Голодных игр" и "Людей Икс" Дженнифер Лоуренс - в тройке лидеров

Актрисы с самыми высокими гонорарами (миллионы долларов):

Эмма Стоун - 26 Дженнифер Энистон - 25,5 Дженнифер Лоуренс - 24 Мелисса Маккарти - 18 Мила Кунис- 15,5 Эмма Уотсон - 14 Шарлиз Терон - 14 Кейт Бланшетт - 12 Джулия Робертс - 12 Эми Адамс - 10,5

Автор Forbes Натали Робемед считает, что пропасть в оплате вызвана типами ролей, доступными на рынке.

"В перечне премьер, где доминируют супергеройские фильмы и мускулистые блокбастеры, женщинам просто остается меньше ролей, которые предусматривают существенные прибыли, что в итоге обеспечивает мужчинам главные роли с большими гонорарами или возможность агрессивно вести переговоры по выгодным условиям при продлении кинофраншиз", - написала она.

По словам Натали Робемед, неравенство в оплате будет сохраняться до тех пор, пока мужчинам и женщинам не будут предлагать одинаковое количество высокооплачиваемых ролей.