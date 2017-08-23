Мужчины в Голливуде зарабатывают почти втрое больше женщин - Forbes
Новые подсчеты заработков звезд киноиндустрии проливают свет на разницу в оплате труда по гендерному признаку.
Как подсчитал журнал Forbes, десять самых высокооплачиваемых актеров-мужчин за прошлый год суммарно заработали 488,5 млн долларов.
И это почти втрое больше, чем первая десятка актрис, чей суммарный заработок составил 172,5 млн долларов.
Марк Уолберг, сыгравший главную роль в продолжении фантастической эпопеи "Трансформеры", возглавил рейтинг с 68-ю миллионами. А Эмма Стоун - звезда чрезвычайно успешного в прокате фильма "Ла-Ла Ленд" - стала первой среди женщин, имея лишь 26 млн.
Больше Эммы Стоун в период с июня 2016-го по июнь 2017 года получили еще 13 мужчин, включая Дуэйна "Скалу" Джонсона, Джеки Чана и ее партнера по "Ла-Ла Ленду" Райана Гослинга, пишет Forbes.
Актриса недавно заявила, что некоторые мужчины, которые вместе с ней снимаются в фильмах, снижали свои гонорары, чтобы "сравняться с ней".
Среди других актрис, которые говорили о неравенстве оплаты труда мужчин и женщин в киноиндустрии, были Натали Портман и Дженнифер Лоуренс.
Актеры с самыми высокими гонорарами (миллионы долларов):
- Марк Уолберг - 68
- Дуэйн "Скала" Джонсон- 65
- Вин Дизель - 54,5
- Адам Сэндлер - 50,5
- Джеки Чан - 49
- Роберт Дауни-младший - 48
- Том Круз - 43
- Шаг Рух Хан - 38
- Салман Хан - 37
- Акшай Кумар - 35,5
Актрисы с самыми высокими гонорарами (миллионы долларов):
- Эмма Стоун - 26
- Дженнифер Энистон - 25,5
- Дженнифер Лоуренс - 24
- Мелисса Маккарти - 18
- Мила Кунис- 15,5
- Эмма Уотсон - 14
- Шарлиз Терон - 14
- Кейт Бланшетт - 12
- Джулия Робертс - 12
- Эми Адамс - 10,5
Автор Forbes Натали Робемед считает, что пропасть в оплате вызвана типами ролей, доступными на рынке.
"В перечне премьер, где доминируют супергеройские фильмы и мускулистые блокбастеры, женщинам просто остается меньше ролей, которые предусматривают существенные прибыли, что в итоге обеспечивает мужчинам главные роли с большими гонорарами или возможность агрессивно вести переговоры по выгодным условиям при продлении кинофраншиз", - написала она.
По словам Натали Робемед, неравенство в оплате будет сохраняться до тех пор, пока мужчинам и женщинам не будут предлагать одинаковое количество высокооплачиваемых ролей.