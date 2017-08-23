США уволят командующего Седьмого флота

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Командование американского военно-морского флота намерено уволить вице-адмира Джозефа Оукена с должности руководителя Седьмого флота - после ряда аварий с участием военных кораблей в Азии.

Десять моряков все еще считаются пропавшими без вести после того, как в понедельник американское военное судно столкнулось с нефтяным танкером неподалеку от Сингапура.

По словам чиновников, на борту корабля, который сейчас находится в порту Сингапура, обнаружили останки человеческих тел.

Эта авария стала уже четвертым подобным инцидентом за последний год.

Копірайт зображення U.S. Navy Image caption В результате столкновения в обшивке эсминца образовалась большая пробоина, при этом пятеро моряков получили ранения

Седьмой флот, базирующийся в японской Йокосуке, является самым оперативным флотом ВМС США. Он насчитывает 50-70 судов и подводных лодок и контролирует тихоокеанский регион, в том числе остров Гуам, в адрес которого недавно звучали угрозы ядерного удара со стороны КНДР.

Вице-адмирал Оукен, который командовал флотом с 2015 года, через несколько недель должен был выйти на пенсию.

Его отстранение от должности является одним из шагов, к которым руководство флота прибегло после аварии у берегов Сингапура.

Инцидент вызвал редкое явление - "операционную паузу" флота ВМС США, а также пересмотр операций.