Саудовского подростка арестовали за макарену на улице
В Саудовской Аравии арестовали 14-летнего подростка, который танцевал "макарену" на улице.
Видеозапись, на которой он исполняет популярный танец под открытым небом в городе Джидда, стала очень популярна в сети.
Подростка обвинили в "неподобающем поведении в общественном месте" и теперь допрашивают, говорится в сообщении властей.
Пока ничего не известно о национальности задержанного, а также о том, выдвинут ли ему официальные обвинения.
Считается, что 45-секундное видео впервые было опубликовано в 2016 году. На нем видно, как подросток танцует под популярный в 1990-х поп-хит перед автомобилями, которые ждут зеленого сигнала светофора.
Ситуация разделила соцсети на два лагеря: одни защищают подростка и даже называют его "героем", другие же считают поведение "аморальным".
Из-за пробелов в законодательстве, чиновники и судьи страны часто по своему усмотрению арестовывают и наказывают несовершеннолетних.
Права и свободы взрослых также ограничены в консервативной стране, где действуют законы шариата.
В 2015-м за "оскорбление Ислама электронными средствами" блогеру присудили 1000 ударов плетью и 10 лет тюрьмы.
В том же году в стране прошли муниципальные выборы, в которых впервые в истории страны приняли участие женщины.
Ранее в этом месяце в Саудовской Аравии арестовали певца, который исполнил запрещенное танцевальное движение во время концерта.