Саудовского подростка арестовали за макарену на улице

Копірайт зображення TWITTER @ahmed Image caption Видео, на котором подросток исполняет популярный танец, поделились тысячи раз

В Саудовской Аравии арестовали 14-летнего подростка, который танцевал "макарену" на улице.

Видеозапись, на которой он исполняет популярный танец под открытым небом в городе Джидда, стала очень популярна в сети.

Подростка обвинили в "неподобающем поведении в общественном месте" и теперь допрашивают, говорится в сообщении властей.

Пока ничего не известно о национальности задержанного, а также о том, выдвинут ли ему официальные обвинения.

Считается, что 45-секундное видео впервые было опубликовано в 2016 году. На нем видно, как подросток танцует под популярный в 1990-х поп-хит перед автомобилями, которые ждут зеленого сигнала светофора.

Ситуация разделила соцсети на два лагеря: одни защищают подростка и даже называют его "героем", другие же считают поведение "аморальным".

Из-за пробелов в законодательстве, чиновники и судьи страны часто по своему усмотрению арестовывают и наказывают несовершеннолетних.

Права и свободы взрослых также ограничены в консервативной стране, где действуют законы шариата.

В 2015-м за "оскорбление Ислама электронными средствами" блогеру присудили 1000 ударов плетью и 10 лет тюрьмы.

В том же году в стране прошли муниципальные выборы, в которых впервые в истории страны приняли участие женщины.

Ранее в этом месяце в Саудовской Аравии арестовали певца, который исполнил запрещенное танцевальное движение во время концерта.