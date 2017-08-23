ДТП во Львовской области: Дыминский фигурирует как свидетель

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Дыминский является почетным президентом ФК "Карпаты" и совладельцем телеканала ЗИК

Бизнесмен Петр Дыминский фигурирует в деле о смертельной аварии во Львовской области в качестве свидетеля. Об этом сообщил советник министра внутренних дел, депутат Антон Геращенко.

На допрос в среду, 23 августа, он не явился, сообщил Геращенко.

"В понедельник ему официально вручили две повестки - в среду на 10 утра и на пятницу. Если он не явится и в пятницу, тогда следствие будет организовывать привод ... При этом на допросе Дыминский может не давать показания, но он должен явиться ", - сказал Геращенко.

Он добавил, что адвокаты бизнесмена не связывались со следователем.

18 августа около села Ямельня Львовской области произошло ДТП с участием машины Петра Дыминского.

Его автомобиль Mercedes столкнулся с автомобилем Opel Astra, в результате чего погибла водитель Opel, 31-летняя Наталья Трила.

В полиции заявляли, что за рулем Mercedes был "43-летний львовянин", представившийся охранником Дыминского.

Копірайт зображення lv.npu.gov.ua Image caption Место аварии с участием автомобиля Дыминского

Родственник погибшей Степан Мацевко, который сообщил о трагедии, утверждает, что за рулем Mercedes был сам Дыминский, но после ДТП он пересел в сопровождавший его автомобиль и уехал с места аварии.

21 августа суд арестовал водителя Mercedes на два месяца без возможности внесения залога.

Накануне депутат фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский вылетел из Львова в Женеву.

"Предупреждаю Петра Дыминского, что если вы завтра не явитесь на допрос к следователю и не сдадите для экспертизы пробу вашей ДНК, это может служить косвенным доказательством того, что за рулем Mercedes был совсем не ваш 43-летний охранник. А это могли быть вы или другой близкий вам человек. Кто на самом деле был за рулем ..., следствие установит, при любых обстоятельствах. И никакие деньги, никакие связи не помогут настоящему виновнику смерти Натальи Трилы избежать предусмотренной законом ответственности", - заявил советник главы МВД.

Петр Дыминский является почетным президентом ФК "Карпаты", совладельцем телеканала ЗИК, был народным депутат IV созыва.