Блог из Луганска: о паспортах и "паспортах"

Image caption Местные "юристы" предлагають за несколько тысяч гривен решить вопрос вклеивания фотографии по возрасту в паспорт для тех, кто не хочет проходить процедуру самостоятельно

Паспорт - один из кульминационных вопросов в "республике".

Ни один мой знакомый не отказывается от украинского паспорта, а ситуацию его утраты рассматривает едва ли не как катастрофу вселенского масштаба.

Вопрос не из простых - вклеивание фотографии по возрасту и получение паспорта по достижению 16 лет. Где это делать? Выходит, выбирая такую вот паспортную прописку, ты выбираешь себе страну, гражданство, Родину. Хотя на самом деле об этом не думает никто - просто решают, где это сделать проще и бюджетнее.

Если человек рассуждает так, что дальше Луганска ему ехать не придётся, он с лёгкостью идёт получать местный паспорт.

Если его взгляды и планы шире своего города и "республики", начинаются долгие и мучительные поиски вариантов получения украинского паспорта с местный пропиской и наименьшими затратами сил и средств.

Паспорт "под ключ"

По возрасту в украинский паспорт вклеивают фотографию в ближайшем к Луганску украинском населённом пункте - Станице Луганской.

Для многих вопрос, за сколько нужно быть там, чтобы не было поздно - в день своего рождения или сразу после или лучше с запасом раньше. И очень многие, напрягаясь, ждут этих 45 лет не как праздника и какого-то жизненного рубежа, а как этот вставший ребром вопрос вклеивания фотографии.

И ещё неясно: процесс вклеивания фотографии требует времени, которое нужно где-то провести, снимая жильё. На блок-постах с обеих строен по такому "просроченному" паспорту пускают один раз - для вклеивания фотографии. Поэтому идти нужно с чёткой целью решить этот вопрос до конца.

Можно решить вопрос и по месту, заплатив несколько тысяч гривен - эта самая твёрдая валюта в Луганске - местным "юристам" по многочисленным объявлениям со столбов.

Здесь встаёт ряд других вопросов - желание или нежелание рисковать самым важным документом и деньгами, передавая паспорт другим людям. Никаких гарантий, кроме словесных заверений не дают - может быть, по твоему паспорту возьмут кредит, о чём ты узнаешь через время. Или исчезнут, или утеряют его...

Хотя среди моих знакомых есть те, кто предпочитает не заморачиваться с переходами и ночлегом, считая вариант с оплатой в Луганске самым оптимальным.

Знаю случай, когда начальник одного из крупнейших отделов местной "полиции", по понятным причинам не въездной в Украину, делал таким образом паспорт своей дочери. Заплатил - и услуга с паспортом, как еврореромонт, под ключ готова.

Парадный и повседневный

По паспортам ещё ряд вопросов - если вступить в брак в "республике", в украинский паспорт ставится штамп на обмен паспорта украинского на паспорт гражданина"ЛНР". Срок исполнения - 30 дней. После этого паспорт у вступившего в брак остаётся один - гражданина "ЛНР".

И даже без этого, есть множество людей, кто предпочитает иметь два паспорта - местный и украинский.

Image caption Многие предпочитают получить два паспорта - "местный" и украинский. Другие верят, что "документ ЛНР" поможет со временем получить российское гражданство

Мой знакомый прокомментировал этот вопрос так: "Я сделал дочке два паспорта. Местный пусть здесь тягает, показывает как удостоверение личности, а украинский на выезд". Звучит так, будто разговор идёт об одежде - парадно-выходной или повседневной. Местный не жаль пачкать, а украинский на выход и для особых случаев, потому что он имеет цену в отличие от местного "документа".

Но есть и ещё ряд вопросов - местный паспорт получают в надежде, что с ним будет легче в России, что Россия быстрее поменяет местные паспорта на российские - что-то вроде поощрения за верность идеям. И я хорошо понимаю, как странно звучит последняя фраза, но ряд моих знакомых специально приезжают из России, чтобы получить местный паспорт, заплатив 300 рублей пошлины в "банк" именно в надежде на то, что дальше будет намного легче.

Кому нужен местный "паспорт"?

Процедура получения местного паспорта ровно такая же, как и раньше - обратиться в паспортный стол по месту жительства и ждать два с половиной месяца.

Услуга получения паспорта гражданина "ЛНР" настолько популярна, что спрос, как известно, рождает предложение, и есть вариант ускоренной процедуры получения паспорта за несколько тысяч рублей, выполняемой работникам местного паспортного стола в кратчайшие сроки.

Конечно, это нелегально и преследуется, особенно в свете того, что "республика" борется с коррупцией. Пресечь такую схему очень просто - достаточно написать или позвонить по многочисленным телефонам "горячих линий" и назвать фамилии и характер правонарушений.

Хотя в последнее время, после сотен таких анонимных звонков и писем, по радио стали крутить ролики о том, что анонимки без подписей рассматриваться не будут - потому что очень часто это походило на поклёпы тех, кто просто хочет получить следующую ступень на должностной лестнице.

Мой знакомый подал документы на российское гражданство. Свой украинский паспорт потерял ещё в 2014 году, когда бежал из Луганска. И при таком ну очень странном раскладе он регулярно ездит в Луганск из Екатеринбурга, где все три года живёт и официально работает. Ездит без паспорта, за деньги. Знает, кому и сколько платить. Его уже знают. Всё решается.

Сейчас взял отпуск, приехал в Луганск делать местный паспорт. Говорит, решает всё за деньги, чтобы не ждать этих 2,5 месяцев официального периода на оформление паспорта гражданина "республики". И ему местный паспорт не нужен никак - только как трамплин для получения российского гражданства.

Среди моих знакомых таких вот предусмотрительных потенциальных граждан России с десяток, кто выкраивал время и приезжал в свой город, чтобы заплатив, через неделю уехать с местным паспортом, который дальше ускорит процесс получения российского гражданства.

Этот паспортный бум и бизнес на этом - отличный старт для кого-то - деньги на этом мифе (паспорт гражданина ЛНР = паспорт гражданина России) делаются быстрые и большие. Люди спешат, готовы платить, потому что следующий слух, что скоро этот процесс упрощённой процедуры получения российского гражданства в обмен на местные паспорта прекратиться.