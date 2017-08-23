Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест

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Басманный суд Москвы отправил художественного руководителя "Гоголь-центра " Кирилла Серебренникова, обвиняемого в крупном мошенничестве, под домашний арест до 19 октября, передает корреспондент Русской службы Би-би-си из зала суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия и согласился с доводами о том, что Серебренников может оказать давление на свидетелей.

Домашний арест режиссер будет отбывать в своей квартире на Пречистенке. Серебренников сможет посещать театр с письменного разрешения следователя.

Защита режиссера собирается обжаловать решение суда. "У нас есть на обжалование три дня, мы обязательно это сделаем", - заявил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.‎

В начале заседания Харитонов передал суду список поручившихся за Серебренникова. Среди них певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, директор Большого театра Владимир Урин, режиссер Федор Бондарчук, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писательница Людмила Улицкая и другие.‎

Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге в ночь на 22 августа. Следственный комитет обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что режиссер организовал хищение 68 млн рублей, выделенных российским минкультом в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Бюджетные деньги получала некоммерческая организация Серебренникова "Седьмая студия".

В СК заявляют, что "Седьмая студия" "ежегодно в период с 2011 по 2014 год разрабатывала планы мероприятий в рамках проекта" Платформа ", содержащие заведомо недостоверные завышенные данные об их количестве и стоимости, после чего предоставляла эти планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы необходимого бюджетного финансирования".

Сам режиссер заявил, что шокирован выдвинутым ему обвинением. Ранее по делу о мошенничестве с бюджетными средствами он проходил как свидетель.

Кирилл Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный "Седьмой студией" в 2012 году.‎