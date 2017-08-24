Порошенко: Украина вышла из шока

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26-й год независимости стал особенным, сказал украинский президент во время выступления на военном параде ко Дню Независимости Украины и заверил, что "худшее позади".

"На 26-м году мы вышли из глубокого шока, боли, которые были вызваны гибридной российской агрессией", - сказал Петр Порошенко.

Однако отметил: "Мы не знаем, что в голове у тех, кто сидит за перебриком и посылает к нам тех, о которых сам говорит, "их там нет".

Президент напомнил, что в этом году Украина "завершила борьбу за ратификацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом".

"Собака лает, ветер носит, а караван, наш украинский караван, идет", - сказал президент.

Он также напомнил, что соглашение вступает в силу 1 сентября.

"... дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в ЕС, к членству в НАТО", - отметил Петр Порошенко.

Президент также напомнил, что в 2017 году между Украиной и ЕС вступил в силу безвизовый режим.

В этом году парад по случаю Дня Независимости в Киеве посетили министры обороны США, Литвы, Молдовы, Черногории, Грузии, Турции, Эстонии и Латвии.

По Крещатику также прошли военные из стран-союзников Украины: Польши, Молдовы, Литвы, Румынии, США.