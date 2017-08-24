Джеймс Мэттис: США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия

Копірайт зображення EPA Image caption На военном параде в честь Дня независимости Украины присутствовал глава Пентагона Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США утвердили поставку Украине военной техники на 175 млн долларов, а американская администрация рассматривает вопрос предоставления Киеву летального оружия.

"Я сейчас вернусь к себе, и, исходя из того, что я увидел и что я узнал, я буду, конечно же, информировать руководство страны об очень конкретных вещах, которые я буду рекомендовать осуществить", - сказал он журналистам после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в четверг в Киеве.

"Собственно оборонительное вооружение не может никого провоцировать, кроме как агрессора, а Украина не является агрессором", - добавил Мэттис.

На брифинге для украинских СМИ министр обороны США повторил, что официальный Вашингтон никогда не признает аннексии Крыма и всегда будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Он напомнил, что США уже оказывают поддержку Украине. "Совсем недавно мы утвердили поставки техники на 175 миллионов долларов, включая специальное оборудование, которое будет предоставлять большую обороноспособность Украине", - добавил глава Пентагона.

Перед переговорами американский министр обороны принял участие в военным параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Президент Порошенко во время выступления по случаю Дня независимости заявил, что экономика Украины вышла из шока, вызванного "гибридной российской агрессией", а сама страна уверенно шагнула в направлении Европы.

В то же время министр обороны США подчеркнул, что его страна ожидает, что Украина приведет ВСУ в полное соответствие со стандартами и критериями НАТО.

Напомним, 9 июля вступил в силу закон, которым закрепляется приоритетность членства Украины в НАТО.