Украина надеется на действенность перемирия на Донбассе - Порошенко

Копірайт зображення EPA Image caption Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с Джеймсом Мэттисом

Украина надеется на действенность перемирия на Донбассе, которое должно вступить в силу в полночь 25 августа, а также на "ответственную позицию" России в этом вопросе.

Такое заявление на совместной пресс-конференции с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Киеве сделал президент Украины Петр Порошенко.

"Мы провели очень важные телефонные переговоры в "нормандском формате", и была достигнута договоренность, было поддержано предложение с завтрашнего дня, с 25 августа, объявить прекращение огня, и по этому поводу в "нормандском формате" было сделано соответствующее заявление, - напомнил украинский президент о заявлении 22 августа. - Мы надеемся на ответственную позицию РФ в вопросе строгого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе".

22 августа Порошенко провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры "нормандского формата" поддержали режим прекращения огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.

В то же время прогресса в вопросе обмена пленными пока нет.

Это уже 11-е перемирие, о котором договариваются стороны конфликта на Донбассе.

До сих пор ни одно перемирие не держалось долго, однако каждый раз интенсивность боевых действий снижалась.