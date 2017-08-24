Два человека получили ранения в результате взрыва в центре Киева

Копірайт зображення UNIAN

В Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, сообщает полиция Киева.

"В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения", - цитирует сообщение агентство УНИАН.

В сообщении сказано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

24 августа Украина отмечает 26-ю годовщину независимости.

В связи с проведением торжеств ко Дню независимости в Киеве усилены меры безопасности.

Правопорядок в столице в этот день обеспечивают 4 500 правоохранителей.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляет, что основной версией взрыва является хулиганство.

Об этом она сказала в комментарии агентству УНИАН.

"Оперативная группа СБУ вместе с другими правоохранительными органами работает на месте происшествия. Сейчас основная версия - хулиганство", - цитирует агентство пресс-секретаря СБУ.