Приток мигрантов через Средиземное море снизился, но смертность среди беженцев высокая - ООН

Копірайт зображення AFP

В первой половине 2017 года поток мигрантов, которые пытаются попасть в Европу через Средиземное море, уменьшился. Однако многие из них до сих пор гибнут и подвергаются издевательствам в попытке добраться до Европы, - говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно докладу, если сравнивать первую половину этого года с соответствующим периодом прошлого года, то поток беженцев через Средиземное море снизился в основном благодаря уменьшению на 94% потока мигрантов через Турцию в Грецию.

В то же время поток из Северной Африки в Италию остается на том же уровне, что и в прошлом году.

Несмотря на уменьшение количества мигрантов, смертность среди них остается высокой.

По оценкам, за полгода в море погибли или пропали без вести 2253 человека, еще 40 погибли уже в Европе или вблизи европейских границ. Грубым издевательствам подвергаются мигранты, путешествующие из Ливии.

"Мы не можем позволить игнорировать издевательства, в отношении которых нет никаких сомнений, только потому, что это не происходит у нас на глазах", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В отчете говорится, что многие беженцы, которые пытаются попасть в Италию из Ливии, до этого проходят сложный путь через пустыню, где часто подвергаются издевательствам, сексуальным домогательствам, пыткам, а также похищению с целью выкупа. Один из 39 беженцев в Италию погибает в море.

В отчете также говорится о росте числа беженцев в Испанию, - в страну, преимущественно по морю, въехало 9,5 тыс. человек, тогда как в первой половине 2016 года число беженцев в Испанию составило 4 936 человек.

Мигранты также продолжают передвигаться по Европе и наземными путями, хотя и меньших масштабах. Часто они попадают в руки торговцев людьми, их избивают, а иногда на них травят полицейских собак. Также нередки случаи ограбления и похищения.

В отчете также говорится о том, что ООН и партнерские орагнизации продолжают получать информацию о противодействии мигрантам, часто за поддержку со стороны власти, в Болгарии, Хорватии, Греции, Румынии, Венгрии, Сербии, Македонии и Испании.