С начала "школьного перемирия" в АТО - один погибший

Копірайт зображення UNIAN

С начала суток, когда на Донбассе должно было вступить в силу очередное перемирие, погиб один украинский военный, - сообщил в эфире телеканала "112 Украина" представитель штаба АТО Анатолий Стельмах.

"Уже с начала этого периода зафиксировано два обстрела наших позиций: в частности, вблизи населенных пунктов Талаковка и Зайцево. Вблизи Талаковки в результате вооруженного противостояния один наш военнослужащий погиб", - сообщил представитель штаба АТО.

22 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых лидеры "нормандского формата" идею о прекращении огня на Донбассе по случаю начала учебного года.

23 августа участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с полуночи 25 августа установить режим тишины на востоке Украины в связи с началом нового учебного года.

Попытки установить режим прекращения огня происходят регулярно. Последняя из них была предпринята на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа. Однако уже в первый день перемирие было сорвано: его нарушили пять раз.