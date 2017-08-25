Праздничные сутки в АТО: 22 обстрела, 3 раненых
На протяжении минувших суток позиции ВСУ были обстреляны 22 раза. Трое украинских военнослужащих получили ранения, - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Активные боевые действия с применением оружия калибра свыше 100 мм осуществлялись в районе Авдеевской промзоны.
"Здесь с вечера и почти до полуночи боевики со стороны Ясиноватой, Яковлевки, Спартака били по нашим опорным пунктам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Впрочем, как говорится в сообщении, украинские военные отвечали "плотным огнем".
Неспокойно было также и на луганском направлении в районе Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского и Станицы Луганской.
В то же время в направлении Мариуполя, согласно сообщению штаба АТО, было в основном спокойно.