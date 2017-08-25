В Киеве пытались взорвать памятник воинам АТО

Копірайт зображення Dmitriy Belotserkovets Image caption Памятник открыли 15 августа

24 августа в Киеве неизвестные сначала облили краской, а затем бросили в его сторону взрывное устройство, сообщил ВВС Украина советник столичного городского головы Дмитрий Белоцерковец.

Монумент открыли 15 августа этого года и он вызвал неоднозначную реакцию. Гранитный мемориал выполнен в виде меча, пронзающего карту России. Ниже - изображение ангела с мечом, которое очень напоминает рисунок по мотивам компьютерной игры Diablo.

Скульптурная композиция установлена на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.

По словам Белоцерковца, 24 августа вечером около 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство.

Монумент не пострадал, однако рядом с памятником осталась яма диаметром 50 см и глубиной 10 см.

Утром 24 августа активисты обнародовали фотографии, на которых видно, что памятник был облит белой краской.