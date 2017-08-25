НАТО будет внимательно следить за учениями "Запад-2017"

Копірайт зображення AFP Image caption Безопасность на восточной границе НАТО - одна из главных тем переговоров с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга и первых лиц Польши

В НАТО намерены внимательно следить за тем, как РФ и Белоруссия будут проводить в сентябре крупномасштабные учения "Запад-2017", заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы будем внимательно следить за учениями, которые пройдут в следующем месяце", - цитирует Reuters заявление Столтенберга, сделанное на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что "все страны имеют право проводить учения своих вооруженных сил, но страны должны также выполнять свои обязательства в части прозрачности".

В ходе своего визита в Польшу генсек НАТО планирует посетить Ожиш, где развернута батальонная боевая группа, в состав которой входят в основном солдаты из США, а также Великобритании, Румынии и Хорватии.

Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" пройдут в сентябре на территории Беларуси.