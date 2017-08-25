Украинские клубы узнали соперников по еврокубкам
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы, в рамках которой своих соперников узнали украинские футбольные клубы "Шахтер", "Динамо" и "Заря".
В УЕФА до сих пор действует правило, согласно которому клубы из Украины и России не могут играть между собой на групповых этапах, поэтому их разводят во время жеребьевки в разные группы.
Накануне киевское "Динамо" в отборочном матче Лиги Европы обыграло португальский клуб "Маритиму" со счетом 3: 1 и вышло в групповой этап.
Жеребьевка Лиги Европы состоялась 25 августа, а Лиги чемпионов - 24 августа.
Донецкий "Шахтер" как чемпион страны сразу стартует в групповом этапе Лиги чемпионов, а луганская "Заря" как бронзовый призер чемпионата напрямую попала в групповой турнир Лиги Европы.
В этом году финал Лиги чемпионов состоится в Киеве, а Лиги Европы - во французском Лионе.
Сложная группа "Шахтера"
Вечером 24 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой принимал участие тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Донецкий "Шахтер" попал в группу F, где его соперниками будут английский "Манчестер Сити", итальянский "Наполи" и нидерландский "Фейеноорд".
Свой первый матч горняки сыграют 13 сентября против "Наполи" во Львове.
Карма "Динамо"
В групповом этапе Лиги Европы "Динамо" в группе В снова сыграет со швейцарской командой "Янг Бойз".
С этой командой киевляне уже играли этим летом в отборе в Лигу Чемпионов. Тогда в домашнем матче киевляне выиграли 3: 1, однако на выезде проиграли 2: 0 и вылетели из турнира.
В следующем раунде отбора швейцарцы проиграли московскому ЦСКА и получили шанс побороться в Лиге Европы.
Также в группе с "Динамо" будет играть сербский "Партизан" и албанский "Скендербеу".
Путь "Зари"
Луганская "Заря" на жеребьевке получила довольно сложную группу J.
Соперниками луганчан станут берлинская "Герта", "Атлетик" из испанского Бильбао и шведский "Эстерсунд".