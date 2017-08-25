В Германии запретили сайт леворадикалов

Копірайт зображення Reuters Image caption Участники акций протеста были в балаклавах, поэтому узнать их было трудно

В Германии запретили деятельность леворадикальной интернет-платформы, полиция провела обыски в связанных с ней помещениях.

В преддверии саммита Большой двадцатки в Гамбурге платформа была площадкой для мобилизации леворадикалов и подготовки атак.

"Продолжение работы этой страницы с этого момента является преступлением", - заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

Во время обысков помещений, связанных с леворадикальной интернет-платформой в федеральной земле Баден-Вюртемберг, было обнаружено большое количество холодного оружия - ножи, дубинки, отрезки труб и рогатки.

Сообщается, что платформа "linksunten.indymedia.org" являлась важнейшей площадкой для общения немецких леворадикалов. Почти ежедневно на ней появлялись написанные в ироничной манере признания в совершении преступлений, в том числе нападений на полицейских и поджогах на железных дорогах, отметил глава МВД.

Напомним, в ходе погромов, устроенных антиглобалистами во время саммита G20, были ранены около 200 полицейских.

Участники протестов под лозунгом "Добро пожаловать в ад" грабили магазины, жгли автомобили и забросали полицию "коктейлями Молотова" и камнями. В ответ полиция применила против них водометы.