Киев: утвердили строительство метро на Виноградарь

Копірайт зображення UNIAN Image caption Новые станции будут называться "Мостицкая", "Проспект Правды", "Маршала Гречко", "Виноградарь"

Четыре новых станции метро к жилому массиву Виноградарь в Киеве планируют построить почти за девять лет. Стоимость проекта (по состоянию на 1 марта 2017 года) - более 11,2 миллиарда гривен.

Об этом говорится в технико-экономическом обосновании строительства, которое одобрил мэр Виталий Кличко.

Ранее предварительную стоимость строительства на КП "Киевский метрополитен" оценивали в 5 млрд гривен.

Проект предусматривает строительство четырех станций Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" - "Мостицкая", "Проспект Правды", "Маршала Гречко", "Виноградарь", а также электродепо в Подольском районе.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Пока "Сырец" - последняя станция "зеленой" Сырецко-Печерской линии метро на правом берегу Киева

Общая длина новой ветки метро составит 7,39 км (1,3 км закрытой прокладки и 6,09 открытой).

В июле "Киевский метрополитен" объявил тендер на проект строительства участка Святошинско-Броварской линии от станции "Святошин" до станции "Новобеличи" с обратным электродепо.

На сегодняшний день в столичном метрополитене насчитывается 52 станции и три подземных пересадочных узла в центре города.

В разделе "Перспективы развития" на сайте предприятия говорится о планах строительства новых станций на трех существующих линиях, а также еще одной линии, которая соединила бы жилой массив Троещина и международный аэропорт "Киев" в Жулянах.