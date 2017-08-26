Протесты после суда над насильником в Индии: более 20 погибших
По меньшей мере 23 человека погибли на севере Индии в ходе беспорядков, вспыхнувших после того, как известного в стране духовного учителя Гурмита Рама Рахима Сингха суд признал виновным в изнасиловании двух женщин.
Как полагают, погибшие протестующие - последователи 50-летнего Гурмита Рама Рахима Сингха. Беспорядки вспыхнули в городе Панчкула (штат Харьяна), где проходил суд над гуру.
По данным полиции, при подавлении беспорядков арестованы 2500 человек.
Суд признал гуру виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, входивших в возглавляемую им религиозную общину "Дера сача сауда".
- Индия: очевидцы снимали жертву аварии, вместо того, чтобы помочь
- Индия запретила выбрасывать мусор в реку Ганг
О гибели людей в ходе беспорядков сообщает агентство Ассошиэйтед пресс и индийские СМИ, ссылаясь на главного врача больницы города Панчкула.
Сообщается также, что в ходе беспорядков были подожжены как минимум две железнодорожные станции. Сторонники влиятельного духовного наставника также бьют машины и поджигают газетные киоски.
Перед вынесением вердикта по делу гуру более 200 тысяч его последователей приехали в город Чандигарх, в окрестностях которого располагается Панчкула.
Для поддержания порядка в городе Чандигарх и его окрестностях на улицы выведны тысячи военных и полицейских. Чтобы восстановить порядок в этом районе стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы, сообщает корреспондент ВВС Робин Сингх. Полиция штата Харьяна заявляет, что полицейским и военным удалось взять ситуацию в городе под контроль.
Тем временем, протесты против вынесенного гуру вердикта начались в Дели, где были подожжены два вагона поезда.
В ряде районов города Панчкула и в соседнем штате Пенджаб введен комендантский час.
Власти штата Пенджаб выступили с критикой в адрес властей соседнего штата Харьяна, которые позволили такому число последователей гуру приехать в город Чандигарх. Этот город является столицей одновременно двух штатов - Пенджаб и Харьяна.
Сингх приехал в суд в Панчкулу из своего ашрама в штате Харьяна в сопровождении колонны из 100 машин.
После вынесения вердикта гуру остается под стражей. Как ожидается, приговор будет вынесен в понедельник, 28 августа.
Кто такой Гурмит Рам Рахим Сингх?
- Духовный учитель и глава религиозной общины "Дера сача сауда", у которой порядка 60 млн последователей по всему миру
- В 23 года возглавил общину, которая себя называет некоммерческой социальной благотоворительной и духовной организацией
- Выступает на рок-концертах, снимается в фильмах, владеет собственным брендом, производящим продукты питания
- Известен как "отец-рок-звезда" и "гуру мишуры"(из-за яркой одежды)
- Его обвиняли в высмеивании известных духовных лидеров сикхов и индусов
- В отношении него проводились расследования по обвинению в убийстве и применении насилия, сам он отвергает все обвинения в свой адрес
- Его обвинили в том, что он убеждал своих последователей пройти процедуру кастрации, чтобы "быть ближе к богу"