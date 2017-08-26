Сутки школьного перемирия: 18 обстрелов и 2 раненых

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За первые сутки так называемого "школьного перемирия", согласованного в ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки", боевики обстреляли украинские позиции 18 раз, двое военных получили ранения, сообщают в штабе АТО.

В пресс-центре штаба АТО заявили, что днем 25 августа активность боевиков была минимальной, однако к вечеру обстрелы активизировались.

В частности, в районе промзоны Авдеевки враг применял минометы калибром 120 миллиметров, украинские военные, в свою очередь, открывали ответный огонь.

Как указывают в штабе, в Луганской области боевики почти полностью придерживались режима тишины.

В "ДНР" в обстрелах обвиняют Вооруженные силы Украины.

Участники контактной группы в ходе переговоров в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины объявили "школьное" перемирие на Донбассе с 25 августа.

22 августа лидеры стран "нормандской четверки" поддержали решение объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года.