На границе с Молдовой обнаружили спиртопровод

Копірайт зображення dpsu.gov.ua Image caption Труба виявленого спиртопроводу

На границе между Украиной и Молдовой в районе непризнанного Приднестровья украинские пограничники обнаружили полукилометровый спиртопровод, проложенный по дну Кучурганского водохранилища, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы в Украину", - говорится на сайте ведомства.

Трубопровод был закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга. Его длина составила составила 540 метров, а диаметр - 32 мм.

Копірайт зображення dpsu.gov.ua

Помощник руководителя ГПСУ Олег Слободян в комментарии для канала 112 объяснил, что цены на спирт в непризнанном Приднестровье и Украине отличаются в 5-10 раз, а потому такой бизнес является чрезвычайно выгодным.

Правоохранители установили, что этот трубопровод был установлен недавно и еще не использовался, поскольку шланг был новый и пустой и не содержал характерного запаха спирта.