Moody's повысило кредитный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило рейтинги Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень - с Caa3 до Caa2 с "позитивным" прогнозом.
Согласно сообщению агентства, повышение правительственного рейтинга Украины основывается на двух ключевых факторах.
Первый - кумулятивное воздействие структурных реформ, которые в случае продолжения улучшат динамику государственного долга.
Второй фактор - существенное усиление внешних позиций Украины.
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В то же время агентство подтвердило низкий рейтинг "Ca" бондов на сумму 3 миллиарда долларов, проданных России в декабре 2013 года.