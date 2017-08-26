Moody's повысило кредитный рейтинг Украины

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) повысило рейтинги Украины в украинской и иностранной валюте на одну ступень - с Caa3 до Caa2 с "позитивным" прогнозом.

Согласно сообщению агентства, повышение правительственного рейтинга Украины основывается на двух ключевых факторах.

Первый - кумулятивное воздействие структурных реформ, которые в случае продолжения улучшат динамику государственного долга.

Второй фактор - существенное усиление внешних позиций Украины.

Украинские власти прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%

В то же время агентство подтвердило низкий рейтинг "Ca" бондов на сумму 3 миллиарда долларов, проданных России в декабре 2013 года.