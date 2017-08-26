8 человек погибли в ДТП в Британии
- 26 августа 2017
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Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на трассе М1 вблизи британского города Милтон-Кинс.
Еще четверо были госпитализированы.
Считается, что все погибшие были пассажирами микроавтобуса.
Водители грузовиков арестованы, одного из них подозревают в вождении в нетрезвом состоянии. Их обоих допрашивают по подозрению в совершении ДТП, что привело к смерти из-за опасного вождения транспортным средством.
Правоохранители отметили, что все транспортные средства двигались в одном направлении.