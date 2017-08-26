Оркестр расформировали из-за скандала с певицами "не в форме"

Копірайт зображення Sheraton Cadwell Orchestras / Vimeo Image caption Виктория Леоне во время выступления с Sheraton Cadwell Orchestras в Торонто

В Канаде закрыли волонтерский проект оркестра Торонто после того, как его участников публично упрекнули в лишнем весе.

В своем письме руководство Sheraton Cadwell Orchestras обратилось к исполнительницам с лишним весом с просьбой выступать на концертах в платьях свободных силуэтов, скрывающих их "проблемные зоны".

Многие члены оркестра были возмущены подобным обращением.

В итоге руководство коллектива извинилось перед исполнителями и музыкантами и закрыло проект, мотивируя свое решение отсутствием финансирования.

Скандал разразился в понедельник, когда 23-летняя певица Виктория Леоне получила письмо от руководства проекта и была поражена его содержанием.

"Несмотря на то, что почти все наши вокалисты находятся в хорошей физической форме, а именно такими мы хотели бы их видеть, двое из них не соответствуют стандартам", - было сказано в письме.

"Мы надеемся, что они откажутся от облегающих платьев в пользу более свободного кроя", - продолжала читать Виктория Леоне.

Также в письме было указано, что эти замечания относятся только к вокалистам, поскольку музыканты во время выступления находятся в глубине сцены, то есть на заднем плане.

Леоне сотрудничала с оркестром лишь однажды - во время проведения уличного фестиваля.

Она рассказала Canadian Broadcasting Corporation, что посчитала подобный поступок выпадом в ее сторону и почувствовала себя, как ребенок, который становится объектом насмешек из-за лишнего веса.

Более того, в письме было указано, что в будущем оркестр будет брать на работу только "стройных" женщин.

Копірайт зображення Victoria Leone/ Facebook Image caption Джазовая певица Виктория Леоне посчитала оскорбительным письмо, в котором упоминается о ее пышных формах

Виктория Леоне сказала, что в ответ она написала письмо, в котором выразила свое разочарование и сообщила, что покидает оркестр.

Вместо извинений руководство коллектива просто поблагодарило ее за работу и попросило перечитать отдельные абзацы их письма, где содержалась просьба одеваться менее откровенно.

После того, как этот случай был предан огласке, многие другие вокалистки выразили обеспокоенность происходящим. В итоге менеджмент коллектива сообщил Леоне, что оркестр будет расформирован.

"Мы приносим свои искренние извинения за смущение/раздражение, которое вы могли испытать от представителей средств массовой информации или других лиц/организаций из-за неправильно истолкованных/умышленных обвинений и крайне негативных/разрушительных намерений", - говорилось в письме.

В ответ вокалистка сказала в комментарии CBC, что это - не те слова извинения, которых она ожидала.

Она также добавила, что это касается всех девушек и женщин, которые стремятся чего-то достичь.