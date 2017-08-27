Мэйвезер победил Макгрегора в десятом раунде

Копірайт зображення Getty Images Image caption После победы Мейвейзер вновь заявил, что это был его последний поединок

12-кратный чемпион мира по боксу американец Флойд Мейвейзер, которого называют лучшим боксером поколения, победил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, выступавшего под эгидой UFC.

Мейвейзер завоевал 50 победу в своей карьере - столько не имел ни один профессиональный боксер. Эту победу он получил техническим нокаутом.

Бой проходил в Лас-Вегасе по правилам бокса, и 40-летний Мейвейзер начал его достаточно осторожно.

В то же время 29-летний чемпион-легковес UFC Макгрегор, для которого этот бой был первым в профессиональном в боксе, уже в первом раунде попытался нанести апперкот.

Подготовка к поединку вызвала противоречивые оценки: одни называли его самым значительным событием в боевых видах спорта, другие - "фарсом" и "цирком".

За боем только на арене наблюдали тысячи зрителей.

Ожидается, что доходы организаторов турнира от продажи билетов и прав на телетрансляцию превысят 600 млн долларов.

Накануне боя Атлетическая комиссия штата Невада утвердила официальные гонорары Мейвейзера и Макгрегора.

Независимо от результата поединка американский боксер должен был получить 100 тыс. долларов, а ирландец - 30 тыс. долларов.

После поединка Мейвейзер заявил:

"Он был гораздо лучше, чем я ожидал. Он был жестким соперником, но я оказался лучше".

В 2015 году Мейвейзер заявил, что прекращает спортивную карьеру. Однако для поединка с Макгрегором вернулся на ринг. После победы он заявил, что окончательно покидает бокс.

"Это был мой последний поединок. Я выбрал правильного партнера для танца".