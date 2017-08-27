Сутки в АТО: неспокойно, но без потерь

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По сообщению пресс-службы штаба АТО, в течение минувших суток позиции ВСУ подверглись 35 обстрелам, однако потерь среди украинских военных нет.

"Минувшие сутки в районе проведения АТО были неспокойные", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов со стороны боевиков было совершено вечером и ночью на приморском направлении.

"На донецком направлении в конце суток враг дважды бил из гранатометов по Авдеевской промзоне. Кроме того, боевики несколько раз обстреливали из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку от Зайцева. В ответ украинские защитники дважды открывали огонь", - сообщает пресс-служба штаба АТО.

В то же время на луганском направлении ситуация была спокойной.