Спецпредставитель США: Украина не готова к НАТО, а НАТО - к Украине

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Украина пока не готова к членству в НАТО, - заявил специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в телеинтервью.

"Я очень уважаю Украину, но я пока не считаю, что Украина готова вступить в НАТО, а НАТО готов принять ее в нынешней ситуации", - заявил Волкер на телеканале "Прямий".

По его словам, присоединение к альянсу требует много времени и серьезных усилий в реформировании.

С другой стороны, по словам спецпредставителя, "и США, и ЕС, и Россия - все должны понять, что Украина - независимая страна, и на самом деле никто не может диктовать, когда она станет членом НАТО".

В то же время он подчеркнул, что "это не значит, что Украина близка к тому, чтобы получить приглашение от НАТО".

В этом же интервью Курт Волкер также выразил сомнения в целесообразности восстановления ядерного цикла в Украине, назвав решение Киева об отказе от ядерного оружия в 1994 году "хорошим" и "правильным".

"Не думаю, что ядерное оружие было бы для Украины чем-то позитивным", - заявил специальный представитель США.

Кроме того, он выразил обеспокоенность совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые должны состояться в сентябре.

По мнению Курта Волкера, "эти военные учения России заставляют нас быть готовыми к любой военной агрессии".

"Запад должен быть готов к любому развитию событий", - заявил Волкер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет внимательно следить за ходом учений.