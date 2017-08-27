Порошенко поздравил дончан с днем города

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Донецка с днем города.

"Украинский Донецк празднует сегодня день рождения. С днем города, дорогие дончане!" - говорится в заметке президента в Twitter.

"Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" - написал украинский президент.

Сейчас Донецк находится на неподконтрольной Киеву территории.