Король Испании возглавил шествие против терроризма в Барселоне

Копірайт зображення Getty Images Image caption Король Испании впервые после диктатуры Франко принимает участие в демонстрации

Король Испании Филипп VI возглавил демонстрацию против терроризма в Барселоне, которая прошла спустя девять дней после терактов в Каталонии, унесших жизни 15 человек.

Рядом с монархом в первых рядах манифестации, которая прошла по улицам каталонской столицы, был премьер-министр Испании Мариано Рахой и люди, которые 17 августа первыми пришли на помощь пострадавшим от атаки исламистов.

Это были не только полицейские в форме и врачи в белых халатах, но и продавцы магазинов с бульвара Рамбла, где грузовик давил прохожих - они первые пришли на помощь пострадавшим.

Они стояли за широким баннером, на котором был написан лозунг "No tinc por" - "Я не боюсь" на каталанском языке.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Врачи и полицейские, помогавшие жертвам атаки 17 августа, были впереди колонны демонстрантов

Также в руках у демонстрантов, осуждающих воинствующих исламистов, были лозунги против исламофобии, а в числе участников манифестации были мусульманки в хиджабах. Кроме того, были и плакаты, осуждающие продажу испанского оружия Саудовской Аравии.

По данным полиции, всего в демонстрации приняли участие около полумиллиона человек.

Демонстрация перед референдумом

Копірайт зображення Reuters Image caption За спиной у испанского короля развевались каталонские флаги, символизирующие стремление к независимости

Филипп VI стал первым королем, принявшим участие в демонстрации после восстановления монархии в Испании в 1975 году. Его отец Хуан Карлос, занявший престол после кончины диктатора Франсиско Франко и отрекшийся от него в 2014 году, никогда этого не делал.

Испанский монарх и премьер продемонстрировали солидарность на фоне противоречий, связанных с желанием властей Каталонии провести неофициальный референдум о независимости в октябре этого года.

Во время марша за спиной у короля и премьер-министра развевались каталонские флаги, которые служат эмблемой сторонников независимости автономной области. А некоторые демонстранты попытались освистать Филиппа VI и кричали ему "уходи".

Премьер-министр Рахой, в свою очередь, призвал всех выйти на марш, чтобы доказать единство Каталонии и остальной Испании в борьбе с террором.

Что стало с нападавшими

Копірайт зображення Reuters Image caption По подсчетам полиции, в субботней демонстрации в Барселоне приняли участие примерно полмиллиона человек

Во второй половине дня 17 августа фургон совершил наезд на прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны, особенно популярном среди туристов. Автомобиль проехал более 500 метров на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия. Водителю тогда удалось скрыться.

Позже в 120 километрах от Барселоны в приморском городе Камбрилс автомобиль также совершил наезд на пешеходов. Полиция застрелила пятерых нападавших.

Жертвами атак в Каталонии стали 15 человек, более 100 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В минувший вторник, 22 августа, полиция застрелила 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, которого считают водителем фургона, врезавшегося в толпу туристов на Рамбле.

Четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии предстали перед судом в Мадриде.