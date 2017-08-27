Полиция начала расследование ДТП с сыном Шуфрича

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Столичная полиция начала расследовать обстоятельства "автопроисшествия, в котором пострадал пешеход", - говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции Киева в Facebook.

"Столичные полицейские устанавливают обстоятельства автопроисшествия, в котором пострадал пешеход. Мужчину с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 22:30 26 августа в Печерском районе Киева. На пешеходном переходе автомобиль "Бентли" сбил мужчину.

"Установлено, что в момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ. Также известно, что автомобиль не принадлежит водителю, а был взят в аренду", - сообщает полиция. Там также отмечают, что "водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам уголовного производства".

В то же время в полиции не называют имя водителя "Бентли".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Нестор Шуфрич прошел в парламент от "Оппозиционного блока"

Об аварии стало известно ранее из сообщения в Facebook пресс-службы депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича.

"В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича, Шуричем Нестором Несторовичем было совершено ДТП на автомобиле марки Bentley, который ему не принадлежал, а был, по его просьбе, предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A на парковке клуба FreeДом ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе депутата также сообщили, что ДТП произошло, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать машину в автосалон, при этом его товарищ рэпер был на пассажирском сидении.