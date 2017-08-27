ДТП с 8 погибшими в Британии: водителям предъявлено обвинение

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Двум водителям грузовиков, которые спровоцировали масштабную аварию на М1, предъявлены обвинения.

В ДТП, которое произошло в субботу, погибли восемь человек, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Среди погибших - шестеро мужчин и две женщины, которые находились в микроавтобусе, попавшем в аварию с участием двух грузовиков.

М1 - одна из главных автомагистралей Великобритании.

ДТП произошло в 50 км к северу от Лондона.

Полиция долины Темзы выдвинула 31-летнему Ричарду Мазираку и 51-летнему Дэвиду Вагстафу обвинения в опасном вождении, приведшем к гибели людей.