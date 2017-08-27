Ураган Харви: подтверждено две смерти

Копірайт зображення Getty Images Image caption Узбережжя техасу, що постраждило від урагану, може зазнати другого удару від шторму і високого припливу

Два человека погибли от урагана "Харви" в Хьюстоне и около Рокпорта, штат Техас. Спасательная операция осложняется сильным ветром, а также тем, что тысячи людей остались без электричества.

В операции участвуют около 1800 военных.

Компании, занимающиеся электроснабжением, говорят, что около 300 тыс. их клиентов остались без света.

Губернатор Техаса Грег Эббот предупредил о возможности серьезного наводнения в результате дождей тропического урагана "Харви".

Он заявил, что в Хьюстоне и Корпус Кристи уже выпало около 50 см осадков. По словам губернатора, в середине недели, когда, как ожидается, ураган должен угомониться, может выпасть еще до 1 м осадков.

К югу от Хьюстона власти штата вынуждены эвакуировать около 4500 заключенных из-за стремительного повышения уровня воды в реке Бразос.

Копірайт зображення AFP Image caption Некоторые жители Рокпорта потеряли и дома, и мебель, и бытовую технику

Как сообщает корреспондент ВВС в Рокпорте, жители города самостоятельно ходят от двери к двери, и проверяют, не погиб ли кто-то из соседей.

"Харви" начался как 4-бальный ураган, самый сильный за последние 12 лет в США. Однако к вечеру субботы он ослабел до категории "тропический шторм".

В Национальной метеорологической службе предупредили, что из-за мощности урагана некоторые районы штата могут быть непригодны для жизни в течение месяцев.

Сейчас шторм понемногу продвигается вглубь суши, однако побережье еще может пострадать от шторма и высокого прилива.

Президент Дональд Трамп разрешил использовать федеральные средства для помощи наиболее пострадавшим регионам.

В Белом доме сообщили, что президент Трамп может посетить Техас в начале следующей недели.