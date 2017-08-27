Ураган Харви: подтверждено две смерти
Два человека погибли от урагана "Харви" в Хьюстоне и около Рокпорта, штат Техас. Спасательная операция осложняется сильным ветром, а также тем, что тысячи людей остались без электричества.
В операции участвуют около 1800 военных.
Компании, занимающиеся электроснабжением, говорят, что около 300 тыс. их клиентов остались без света.
Губернатор Техаса Грег Эббот предупредил о возможности серьезного наводнения в результате дождей тропического урагана "Харви".
Он заявил, что в Хьюстоне и Корпус Кристи уже выпало около 50 см осадков. По словам губернатора, в середине недели, когда, как ожидается, ураган должен угомониться, может выпасть еще до 1 м осадков.
К югу от Хьюстона власти штата вынуждены эвакуировать около 4500 заключенных из-за стремительного повышения уровня воды в реке Бразос.
Как сообщает корреспондент ВВС в Рокпорте, жители города самостоятельно ходят от двери к двери, и проверяют, не погиб ли кто-то из соседей.
"Харви" начался как 4-бальный ураган, самый сильный за последние 12 лет в США. Однако к вечеру субботы он ослабел до категории "тропический шторм".
В Национальной метеорологической службе предупредили, что из-за мощности урагана некоторые районы штата могут быть непригодны для жизни в течение месяцев.
Сейчас шторм понемногу продвигается вглубь суши, однако побережье еще может пострадать от шторма и высокого прилива.
Президент Дональд Трамп разрешил использовать федеральные средства для помощи наиболее пострадавшим регионам.
В Белом доме сообщили, что президент Трамп может посетить Техас в начале следующей недели.