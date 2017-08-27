Нападение у Букингемского дворца: проведен второй арест

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В деле о нападении около Букингемского дворца был проведен второй арест - 30-летнего мужчину задержали в доме в западном Лондоне. Полиция также обыскала помещение.

В пятницу около Букингемского дворца мужчина размахивал мечом длиной более метра, в результате чего трое полицейских получили ранения. В первых сообщениях говорилось о том, что нападавший использовал большой нож.

Его задержали по подозрению в терроризме. Сейчас полиция продолжает допрашивать 26-летнего мужчину из Лутона.

В субботу Дин Гэйдон, глава антитеррористического подразделения Скотленд-Ярда, заявил, что подозреваемый сознательно направил свой автомобиль в полицейскую машину перед тем, как остановился и напал на правоохранителей.

Он выкрикивал "Аллах акбар" перед тем, как полицейские применили слезоточивый газ.

Трое безоружных полицейских из Вестминстерского участка получили легкие ранения.

Двоих из них доставили в больницу с порезами рук и предплечий.

Во время инцидента в Букингемском дворце не было ни одного члена королевской семьи.

Практически одновременно с нападением в Лондоне из Брюсселя пришла новость о том, что там подстрелили мужчину, который бросился на двух военных с ножом.