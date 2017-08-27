Последователи гуру-насильника начинают покидать штаб-квартиру секты

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После ожесточенного противостояния с военными, последователи противоречивого индийского гуру начали покидать поселение его секті площадью более 400 гектаров в Сирсе, штат Харьяна.

Однако считается, что десятки тысяч учеников гуру все еще находятся в штаб-квартире секты "Дера Сача Сауда".

В пятницу, после того, как гуру Гурмит Рам Рахим Сингх был признан виновным в изнасиловании двух своих последовательниц, произошли столкновения, в результате которых 36 человек погибли и сотни были ранены.

Местные власти опасаются больших беспорядков в понедельник, когда суд должен объявить окончательный приговор и наказание.

Полиция арестовала 2,5 тыс. последователей гуру после того, как более 200 тыс. его сторонников вышли на улицы города Панчкула, чтобы услышать решения суда. Некоторые из них крушили автомобили и поджигали машины телеканалов. Они настаивали, что гуру невиновен.

Чтобы предотвратить дальнейшее насилие, были привлечены силы безопасности, а губернатор штата приказал обыскать все центры, связанные с сектой.

Штаб-квартира секты в Сирсе является огромным комплексом со своими школами, больницей и кинотеатром.

Сотни правоохранителей и внутренние войска заблокировали подходы к поселению в субботу, призвав собравшихся внутри мирно покинуть территорию.

Копірайт зображення EPA Image caption Войска в штатах Харьяна и Пенджаб находятся и повышенном состоянии готовности перед тем, как гуру объявят окончательный приговор

Корреспондент ВВС Джастин Роулатт, который находится на месте событий, рассказывает, что решившие покинуть территорию секты, уезжают на такси и грузовиках.

Одни говорят, что собираются в Ротак, где удерживают их духовного лидера. Другие просто возвращаются домой.

Они покидают территорию один за другим, под пристальным наблюдением правоохранителей и под звуки духовных гимнов, которые звучат из громкоговорителей.

В своем ежемесячном обращении в это воскресенье премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность беспорядками:

"Насилие неприемлемо для одной нации, ни в какой форме, - заявил Моди. - Тем, кто взял закон в свои руки и прибег к насилию, пощады не будет, кем бы они ни были".

Ожидается, что в понедельник 50-летний гуру может получить до 7 лет лишения свободы. Тюрьма, где его будут содержать, превратится в крепость, а журналистам будет запрещено приближаться к ней на расстояние менее одного километра.

Город Ротак находится под усиленной охраной полиции и внутренних войск, дороги перекрыты баррикадами из колючей проволоки.

В день вынесения приговора школы и колледжи в городе будут закрыты.

В Харьяне также был продлен на 48 часов запрет на мобильный интернет, введенный в прошлый четверг.