"Динамо" обещает сыграть в Мариуполе "после нормализации оперативной обстановки"

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Футбольный клуб "Динамо" (Киев) предлагает назначить новую дату матча в Мариуполе. Об этом говорится в письме вице-президента клуба в адрес президента Федерации футбола Украины, обнародованном на сайте "Динамо".

В письме вице-президент киевского "Динамо" напоминает, что клуб неоднократно подчеркивал "невозможность проведения данного матча в Мариуполе в условиях и обстоятельствах, сложившихся на сегодняшний день".

"Город находится в 20 км от зоны ведения боевых действий украинских войск против боевиков незаконных военных формирований", - говорится в письме.

Следовательно, массовые мероприятия могут "иметь риски внешней террористической угрозы и несут опасность для жизни спортсменов и зрителей".

В то же время в киевском "Динамо" подтверждают готовность сыграть в Мариуполе.

"Это произойдет сразу после нормализации оперативной обстановки на Мариупольском (Приморском) направлении и предоставления текущих оперативных писем от органов СБУ и ГУНП о принятии ими всех возможных мер для обеспечения безопасности пребывания и передвижения игроков и персонала ФК "Динамо" (Киев), обеспечения безопасного прибытия и пребывания болельщиков клуба в городе Мариуполь", - говорится в письме вице-президента клюубу.

Матч был назначен на 27 августа. Вице-президент "Динамо" (Киев) Андрей Мадзяновський заявлял, что в случае, если клубу засчитают техническое поражение, "Динамо" обратится в суд.