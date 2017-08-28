Из Хьюстона эвакуировали две тысячи человек

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До 2 тыс. человек эвакуированы из районов города Хьюстона, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".

В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.

По данным Национальной метеорологической службы, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

Также сообщается о пяти погибших, однако пока достоверно подтверждены две смерти: в графстве Арканзас один человек скончался в пятницу вечером при пожаре у себя дома, а в Хьюстоне погибла женщина, управлявшая автомобилем во время наводнения.

По словам губернатора Грега Эббота, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 см осадков и еще может выпасть до 40 см.

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Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих графств на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение "катастрофического масштаба".

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер призвал жителей города не звонить в службу спасения, если ситуация не угрожает жизни. "Не выезжайте на дорогу, не считайте, что шторм закончился", - сказал он.

Чиновники в округе Харрис попросили людей, у которых есть лодки, помочь в спасательной операции.

Аэропорт имени Джорджа Буша пока прекратил все коммерческие рейсы. Другой аэропорт Хьюстона, имени Уильяма Хобби, также закрыт, его взлетно-посадочные полосы полностью затоплены.

Президент Дональд Трамп намерен посетить Техас, чтобы ознакомиться с масштабом бедствия, во вторник - по его словам, он приедет тогда, когда это станет возможно сделать, не мешая работе экстренных служб.

Копірайт зображення AFP Image caption Вода и другие товары первой необходимости продаются в ограниченном количестве

В некоторых местах в воскресенье утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 см в час.

"Многие ручьи, реки и заводи вышли из берегов и преодолели прежний рекордный уровень", - заявили синоптики.

Передвижение по Хьюстону затруднено, но не остановлено полностью, и жителям советуют перемещаться в более высоко расположенные районы города.

Губернатор Эббот направил 1800 военнослужащих Национальной гвардии для участия в операциях по спасению и восстановлению инфраструктуры.

Удара стихии подобной силы США не испытывали с 2004 года, когда в результате урагана "Чарли" погибли 15 человек. Его ущерб тогда оценили в 16 млрд долларов.