Сутки в АТО прошли без потерь

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За минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям сил АТО, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По сообщению, более 60% всех обстрелов за сутки были в Авдеевской промзоне и на подступах к поселку Водяное.

Кроме того, из гранатометов обстреляли подступы к Майорску и Луганскому.

На приморском направлении вечером боевики несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

В штабе добавили, что в большинстве случаев обстрелы были долговременными и носили провокационный характер.

Украинские военные единственный раз за сутки открывали ответный огонь, отметили в штабе АТО.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.