Рэпер Ламар получил шесть наград MTV

Американский рэпер Кендрик Ламар получил шесть наград на ежегодной церемонии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе.

Ламар получил награду за композицию Humble как лучшее видео, так же как и награду "лучший хип-хоп исполнитель".

Звание лучшего исполнителя 2017-го года досталось британскому певцу Эду Ширану.

Тейлор Свифт на церемонии награждения представила свой новый клип Look What You Made Me Do.

Всего за час клип на YouTube посмотрели около 500 тыс. человек.

Свифт завоевала одну награду MTV - за лучшее совместную композицию I Do not Wanna Live Forever, записанную с британским певцом Зейном Маликом.

Кэтти Перри, которая вела церемонию в этом году, не получила ни одной награды. Она закрывала MTV Video Music Awards композицией Swish Swish с Ники Минаж.