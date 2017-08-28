В Кении запретили полиэтиленовые пакеты

Копірайт зображення Getty Images Image caption Це третя спроба Кенії за останні 10 років позбутися поліетиленових пакетів

В Кении вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов. Это означает, что с понедельника каждому, кто будет продавать, производить или пользоваться такими пакетами, грозит штраф в размере 38 тыс. долларов или до четырех лет лишения свободы.

Власти страны убеждены, что запрет поможет защитить окружающую среду.

Однако производители пакетов уже заявили, что 80 тыс. человек потеряют свои рабочие места.

В пятницу, 25 августа, суд отклонил жалобу на запрет полиэтиленовых пакетов.

По приблизительным подсчетам, кенийцы используют 24 млн пакетов в месяц.

Некоторые другие африканские страны также запретили использование полиэтиленовых пакетов - например, Южно-Африканская Республика, Руанда и Эритрея.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Утилизация полиэтиленовых пакетов создала большие проблемы для властей страны

Это третья попытка за 10 лет запретить полиэтиленовые пакеты в Кении.

Корреспондент ВВС Энн Сой в Найроби говорит, что многие кенийцы поддерживают такой запрет.

Однако также существуют определенные сомнения относительно того, как потребители смогут привыкнуть к тому, что в магазинах не будет полиэтиленовых пакетов, которые там обычно выдаются бесплатно.

Туристов, которые будут въезжать в Кению с полиэтиленовыми пакетами из duty-free, по новым правилам будут просить оставить их в аэропорту, сообщили в Национальном управлении защиты окружающей среды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Верховный суд постановил, что охрана окружающей среды важнее коммерческих интересов

Правительство дало шесть месяцев на улаживание всех деталей, и этот срок истек в воскресенье ночью.

Под запрет не подпадают производители, которые используют полиэтилен для упаковки продуктов.

Большинство продавцов были застигнуты нововведением врасплох несмотря на то, что запрет вводили постепенно, сообщает The Standard.

Издание провело выборочную проверку на одном из рынков Найроби. По ее результатам обнаружили, что мелкие продавцы не имеют альтернативного упаковочного материала для своих товаров.

Верховный суд на прошлой неделе отклонил ходатайство двух импортеров полиэтиленовых пакетов с просьбой отменить запрет. Суд постановил, что проблемы окружающей среды важнее коммерческих интересов.

Исследование в Европе показало, что бумажные пакеты нужно использовать трижды, чтобы компенсировать количество углерода, выделяющегося при их производстве и транспортировке.

При этом полиэтиленовые пакеты должны использоваться четыре раза, а сумки из ткани - 131 раз.