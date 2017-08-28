ДТП с сыном Шуфрича: пострадавший в тяжелом сотоянии

Копірайт зображення unian Image caption Шуфрич-старший выразил соболезнования пострадавшему

Состояние пострадавшего в аварии с участием Нестора Шуфрича-младшего врачи называют тяжелым. Об этом ВВС Украина рассказал главный врач городской клинической больницы №17 в Киеве Николай Демин.

Мужчина находится в реанимации. Во вторник, 29 августа, ему сделают операцию.

ДТП с участием сына депутата Нестора Шуфрича произошло вечером 26 августа в Киеве. Автомобиль "Бентли" сбил мужчину на пешеходном переходе на пересечении улиц Шота Руставели и Рогнединской.

Мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой и несколькими переломами.

Известно, что на момент аварии в автомобиле было два человека, сын депутата и его друг - рэпер Pabl.A. Автомобиль не принадлежит водителю, а был взят в аренду для съемок клипа, заявили в пресс-службе Шуфрича.

Столичная полиция начала уголовное производство. Правоохранители пока не комментируют процессуальный статус Шуфрича-младшего.

Нестор Шуфрич-старший прошел в парламент от "Оппозиционного блока".

В пресс-службе депутата сообщили, что ДТП произошло, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать машину в автосалон.

Также депутат уверяет, что оказывает помощь в лечении пострадавшего.