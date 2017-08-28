Следствие проверяет несколько версий взрыва в центре Киева
Следствие отрабатывает несколько версий взрыва на Грушевского в Киеве 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По сообщениям, предварительная квалификация преступления - покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом.
Отрабатывается несколько версий преступления, "среди которых покушение на жизнь военнослужащего из-за профессиональной деятельности, а также совершение преступления из хулиганских побуждений".
"По факту преступления внесены сведения в ЕРДР по предварительной квалификации ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство опасным для жизни многих лиц способом)", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают очевидцев происшествия, исследуют записи с камер наблюдения. К расследованию также привлечены сотрудники СБУ.
24 августа у здания правительства в Киеве произошел взрыв. Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Валерия Чибинеева.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу о взрыве на Грушевского есть подозреваемые.